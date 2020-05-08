علاج احتباس الغازات في البطن

2020/05/08 | 03:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتج الغازات في البطن من عملية تخمر فضلات الأغذية مع الجراثيم التي تعيش في القولون أثناء عملية الهضم.وهناك أسباب عديدة لاحتباس الغازات في البطن، لعل أبرزها تناول المشروبات الغازية، والإكثار من تناول الأطعمة الحارّة والدهنية والمقلية، وشرب السوائل أثناء تناول الطعام، وتناول منتجات الألبان.وبما أنَّ احتباس الغازات في البطن من المشاكل المزعجة التي […]

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