منظمة الصحة: إفريقيا تنتظرها 190 ألف حالة وفاة بكورونا إن فشل الاحتواء

2020/05/08 | 03:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كينشاسا-(أ ف ب) – حذّرت منظمة الصحة العالمية الخميس من أنّ 190 ألفاً من سكان أفريقيا مهدّدون بالوفاة من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في السنة الأولى لتفشي الوباء في حال فشلت إجراءات الإحتواء في القارة السمراء.وأشارت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان الى دراسة جديدة أجراها مكتبها الإقليمي في برازافيل وتوصلت الى أن ما […]

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