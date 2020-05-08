هزة أرضية تضرب طهران وسكّانها يهرعون الى الشوارع ذعراً

2020/05/08 | 03:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران-(أ ف ب) – ضربت هزة أرضية طهران فجر الجمعة مما أثار رعب سكان العاصمة الإيرانية الذين هرعوا إلى الشوارع هرباً من مساكنهم خوفاً من سقوطها، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.وأفاد المراسلون أنّ الهزّة وقعت قرابة الساعة 00,45 من فجر الجمعة (20,15 ت غ الخميس) واستمرت عدداً من الثواني.وتعذّر في الحال […]

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