2020/05/08 | 03:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكن اسم هيثم زنيتا يتردد كثيرًا بين الجمهور كما اليوم بعدما أعلنت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق الزواج منه ليكون بذلك الزوج رقم 12 في حياتها.وهيثم زنيتا هو مدير التصوير الذي يعمل معها في مسلسل “سلطانة العز” الذي يُعرض حاليًا في دراما رمضان 2020 لكن قصة تعارفهما على بعضهما كانت قد بدأت قبل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من هو الزوج رقم 12 لغادة عبدالرازق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من هو الزوج رقم 12 لغادة عبدالرازق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).