وفاة الممثل السوري هلال خوري

2020/05/08 | 03:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى فنانون سوريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي الممثل هلال خوري الذي توفي بسبب أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاماً.وقالت نقابة الفنانين السوريين في بيان عبر صفحتها على موقع “فيس بوك” إن الممثل هلال خوري توفي الاثنين 4 مايو / أيار الجاري.ويُعتبر الراحل هلال خوري من أبرز ممثلي سوريا لأنه من أوائل […]

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