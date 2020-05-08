هل ينجح ألكاظمي في إعادة حقوق المتقاعدين ؟!

2020/05/08 | 03:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د .باسل عباس خضير … بتاريخ 5/ 5/ 2020 اصدر مجلس الوزراء قراره بالرقم 97 لسنة 2020 وتضمن ، ( قيام وزارة المالية بإيقاف التمويل بأشكاله كافة لحين قيام الحكومة القادمة بدراسة الموضوع ، واتخاذ القرارات الملائمة لمعالجة انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط باستثناء المنحة الحكومية المقدمة لشريحة الفقراء ، ولرئيس مجلس […]

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