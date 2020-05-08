واع تعتذر لمتابعيها الكرام

2020/05/08 | 04:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتذر وكالة الانباء العراقية(واع)، لمتابعيها الكرام عن بثها خبراً عاجلاً عن انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الجديد تبين فيما بعد انه غير دقيق .

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