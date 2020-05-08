سقوط مرعب لـ أحمد السقا على الهواء.. فيديو

2020/05/08 | 04:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط الفنان أحمد السقا من فوق الأرجوحة بشكل خطير خلال تحديه للفنانة اللبنانية مايا دياب التي حلت ضيفة حلقته الأربعاء ببرنامج “اغلب السقا” الذي يعرض عبر قناة “إم بي سي مصر”.وجاء سقوط السقا في أولى فقرات البرنامج الذي اعتمد على استقلاله الأرجوحة وتسديد عدد من كرات السلة، وأثناء محاولته وضع الكرة الثانية انقطع حبل […]

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