محمد وزيري يرد على اتهامات هيفاء وهبي

2020/05/08 | 04:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أول رد من الملحن محمد وزيري على اتهامات هيفاء وهبي له بخيانة الأمانة والسطور على 63 مليون جنيه من أموالها باستغلال توكيل محرر منها له لإدارة أعمالها، نشر وزيري مقولة شهيرة للداعية الإسلامي الراحل محمد متولي الشعراوي أكد فيها عدم قلقه من تدابير البشر، لأن أقصى ما يمكن أن تفعله هو تحقيق إرادة الله.[…]

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