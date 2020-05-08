2020/05/08 | 05:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، تلقيه دعوة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لزيارة المملكة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بن سلمان يوجه دعوة للكاظمي لزيارة السعودية ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بن سلمان يوجه دعوة للكاظمي لزيارة السعودية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).