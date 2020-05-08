خمس أطعمة تسبب جفاف الفم في رمضان

2020/05/08 | 05:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جفاف الفم هو أحد الآثار الجانبية التي يعاني منها معظم الصائمين، خلال شهر رمضان، ويتسبب النظام الغذائي في زيادة فرص جفاف الأغشية المخاطية بتجويف الفم، وهناك بعض الأطعمة التي يؤدي زيادة الإفراط في تناولها لخطر التعرض للجفاف أثناء الصيام.نشرت مجلة “الكونسلتو” الصحية بعض الأطعمة التي تسبب جفاف الفم في رمضان، وفقًا لما نقلت عن […]

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