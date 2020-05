رغم إغلاقات كورونا.. ارتفاع قياسي لثاني أكسيد الكربون على الكوكب

2020/05/08 | 05:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال نسب ثاني أكسيد الكربون الموجود على كوكب الأرض تتصاعد رغم الإغلاقات المرتبطة بأزمة فيروس كورونا المستجد، والتي تسببت بانخفاض نسب تلوث الهواء في مدن كثيرة حول العالم، وفقا لما نقل موقع "ذي فيرج" التقني.ووصل ارتفاع ثاني أكسيد الكربون ذروته اليومية في الثالث من مايو، مسجلا درجات لم يشهدها العالم منذ 60 عاما.

وغرد الحساب الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، عبر تويتر، بأن الثالث من مايو شهد "أعلى تركيز للغازات الدفيئة في التاريخ، في مرصد ماونا لوا" الواقع في جزيرة هاواي.

Yesterday, the highest ever greenhouse gas concentration in history was observed at Mauna Loa Observatory: 418.12 parts per million CO2 in the atmosphere.Improved national climate action plans are crucial to reverse the trend > https://t.co/QJrTeFrPw6 #NDCs pic.twitter.com/B5Ggnfr24p— UN Climate Change (@UNFCCC) May 4, 2020

ومن المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي لثاني أكسيد الكربون كذلك، بحسب تقرير نشره موقع "كاربون-بريف".

ووجد التقرير الذي أعده معهد "سكريبس" لعلوم المحيطات والأرصاد الجوية البريطانية، أن الكمية الإجمالية لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي تواصل الارتفاع بشكل مطرد.

وتظهر البيانات الحاجة لبذل جهود كبيرة على مستوى عالمي لوقف ارتفاع حرارة الكوكب.

ولم يكن الانخفاض المؤقت بانبعاثات الغازات الدفيئة، الناجم عن الإغلاقات بسبب أزمة كورونا، كافيا لإصلاح عقود من استخدام البشر للوقود النفطي.

"ركام النفايات البشرية موجود في الغلاف الجوي وهذا لا يزول"، قال رالف كيلنغ من معهد سكريبس.

وأضاف كيلنغ إن تراكم ثاني أكسيد الكربون لا ينجم عن الانبعاثات الصادرة خلال الفترة الراهنة، "ولكن من الانبعاثات التي (تسببنا بها) خلال القرن الماضي".

ورغم الإغلاقات حول العالم، أظهرت المؤشرات أن مقدار التلوث الذي يضخه البشر في الهواء، والمرتبط برفع حرارة كوكب الأرض، يتجاوز ما كان عليه خلال ركود عام 2008 بحوالي ست مرات، من ناحية الانبعاثات الكربونية.

ورغم ذلك، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ إجمالي انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة هذا العام نتيجة أزمة كورونا حوالي 8 بالمئة فقط.

ويتمتع غاز ثاني أكسيد الكربون بالقدرة على البقاء في الغلاف الجوي لمئات السنين، وأحيانا لآلاف السنين، بعد انبعاثه من المصانع والعوادم.

