"مؤامرة كورونية" جديدة تدفع فيسبوك ويوتيوب لحذف فيديو متداول

2020/05/08 | 06:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمتلك عشاق هواتف أيفون مزايا فريدة تخص هذا النوع من أجهزة الهواتف الذكية، لكن هناك بعض المزايا التي تسهل طريقة استخدام الهاتف ربما لم يسمعوا عنها من قبل.

وهذه قائمة ببعضها:

استخدام الآلة الحاسبة

قد تضع رقما بطريق الخطأ في خانة الكتابة بالآلة الحسابة، وتظن أنك مضطر لمسح الأرقام جميعها من أجل تصحيح الخطأ وبالتالي إعادة الكتابة، لكن ربما لا تعرف أنه يمكنك مسح الرقم الخاطئ بسهولة من خلال فقط السحب من جهة اليمين أو جهة اليسار في خانة الكتابة فوق هذا الرقم.

I liked a @YouTube video https://t.co/bSTVNKLs34 How to erase just one number on the iPhone calculator.— | (@Abu_J0) January 5, 2019

زيادة قوة السماعات

يمكنك زيادة مستوى الصوت في سماعات الهاتف أكثر مما هو متاح لها، بالدخول على Music ثم النقر على EQ وبعدها قم باختيار Late Night.

تصوير الأوراق

أيفون يتيح لك تصوير الأوراق بسهولة بالدخول على Notes ثم الضغط على الكاميرا واختيار Scan Documents وحينها يمكنك التقاط الصورة التي تريدها ثم تعديلها بإزالة الهوامش التي لا تريدها ثم حفظ الصورة، التي تظهر بشكل أفضل من مجرد التقاط صورة للوثيقة التي تريد تصويرها.

تخلص من تاريخ تحركاتك

أيفون يسجل الأماكن التي تعتاد زيارتها.



ادخل على Privacy ثم Location Services ثم اضغط على System Services في أسفل الشاشة.



هناك ستجد Significant locations وفيها قائمة بالأماكن التي زرتها في الفترة الأخيرة.

هذه الطريقة يعتبر البعض أنها قد تستخدم في انتهاك الخصوصية، ويمكنك تعطيل تشغيلها تماما، لكن قد يأتي ذلك على حساب مميزات أخرى تتعلق بالهاتف.

إخفاء الصور

ربما تريد الاحتفاظ ببعض الصور بعيدا عن الألبومات الرئيسية في الهاتف.



هذه الطريقة مفيدة في حفظ صور معينة في ملف خاص.



كل ما عليك هو الضغط على الصورة التي تريد إخفاءها، وستظهر لك قائمة اختيارات.



قم باختيار Hide وبهذا الاختيار سيتم الاحتفاظ بالصورة في ملف خاص بين الألبومات يسمى Hidden.

شريط التمرير

يمكنك التصفح للأسفل أو للأعلى في الهاتف، عند تصفح مقال طويل على سبيل المثال، بسحب الشاشة بواسطة إصبعك، لكن هذا الأمر قد يكون مجهدا وقد تحتاج إلى وقت أطول للوصول إلى نهاية الصفحة، لكن بإمكان أن تجعل العملية أسهل، بالضغط على شريط التمرير في يمين الصفحة ثم اسحب الشاشة بسهولة.

تسهيل استخدام الهاتف

في حال كنت مضطرا لاستخدام الهاتف بيد واحدة يمكنك تصغير حجم الكيبورد عند الكتابة إلى ناحية اليمين أو إلى اليسار.



فقط قم بالضغط على زر إيموجي في أسفل لوحة المفاتيح "كبيبورد"، ثم اختر اتجاه النص ناحية اليمين أو اليسار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مؤامرة كورونية" جديدة تدفع فيسبوك ويوتيوب لحذف فيديو متداول) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("مؤامرة كورونية" جديدة تدفع فيسبوك ويوتيوب لحذف فيديو متداول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).