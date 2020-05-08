هلاك إرهابيين اثنين بكمين محكم بالجانب الايمن للموصل

2020/05/08 | 06:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني الخميس، هلاك إرهابيين اثنين بكمين محكم إثر متابعة ميدانية وجهود مكثفة في الجانب الأيمن للموصل....

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