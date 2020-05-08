العراق.. الكابتن عدنان درجال يتسلم حقيبة الشباب والرياضة رسميا الاحد

2020/05/08 | 06:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتظر النجم الدولي السابق، الكابتن عدنان درجال، تسلم منصب وزير الشباب والرياضة بشكل رسمي....

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