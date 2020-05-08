الحكومة العراقية الجديدة بين الثقة والحجب

2020/05/08 | 06:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نالت حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ثقة البرلمان العراقي وأدت اليمين الدستورية، فيما حجب البرلمان ثقته عن عدد من الحقائب....

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