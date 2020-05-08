وتتوالى الانقلابات الفاشلة / الولايات المتحدة تجرب -خليج الخنازير- في فنزويلا - رشيد غويلب

2020/05/08 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب منذ عام 2014 تتوالى محاولات الانقلاب الامريكية الفاشلة للاطاحة بحكومة اليسار المنتخبة ديمقراطيا بزعامة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورا.



وفي مساء الثالث من ايار الحالي قاد مرتزقة انطلقوا من اراضي كولومبيا المجاورة غزوا جديدا لأراضي فنزويلا للإطاحة بالرئيس مادورو.



وكان غرين بيرتس احد ضباط النخبة السابقين في الولايات المتحدة، وشريكه جوردان غوردو رئيس شركة سلفركوب الامنية الأمريكية قد أعطيا و في و ......





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