2020/05/08 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماهر_الشريف هذا هو عنوان الكتاب الجديد الذي انتهيت من إعداده البارحة، على أن يصدر خلال الشهورالقليلة القادمة عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية.في كتابه "معنى النكبة"، الذي صدرت طبعته الأولى في بيروت في شهر آب/اغسطس 1948، كتب قسطنطين زريق: "إن ما أحرزه الصهيونيون من نصر – ولن ينكر هذا النصر إلا متغافل متعامٍ- ليس مرده تفوّق قوم على قوم، بل تميّز نظام على نظام...



والنظام القائم على المدنية الحديثة لا يُغلب إ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المثقف الفلسطيني ورهانات الحداثة 1908-1948 - ماهر الشريف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المثقف الفلسطيني ورهانات الحداثة 1908-1948 - ماهر الشريف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).