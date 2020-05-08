العالم بعد كورونا - سامح عسكر

2020/05/08 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر عندما نقول أن العالم بعد كورونا سيختلف ليس معناه أنه في خلال سنة أو اثنين سيتغير كل شئ بالفانوس السحري ، ولكن لأن كورونا عنصر مساعد (أضعف الثقة) في النظام العالمي الحاليضعف الثقة بالنظام الدولي حدث منذ انتفاضة 1968 بفرنسا، والنتيجة أن خرجت فرنسا رسميا من عالم الرأسمالية الحر وقمع اليسار إلى عالم متوازن بين اليمين واليسار هو الذي يحكم فرنسا الآن، ولمن لا يعلم ما هي انتفاضة 68 بفرنسا فهي أشه ......





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