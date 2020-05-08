إصابة أربعة من لاعبي سامبدوريا بفيروس كورونا

2020/05/08 | 09:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أعلن نادي سامبدرويا الإيطالي اليوم الخميس، إصابة 4 من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.وحسب البيان الرسمي للنادي، فإنه خلال خضوع جميع اللاعبين لاختبارات فيروس كورونا استعدادا لاستئناف التدريبات، ظهرت 3 حالات إيجابية جديدة، بالإضافة إلى تحول نتائج مصاب قديم من سلبية إلى إيجابية.وأضاف البيان: “الجميع في الوقت الحالي بدون أعراض، […]

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