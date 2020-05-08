وقاة نحو 2500 شخص بـ”كورونا” خلال 24 ساعة في امريكا

2020/05/08 | 09:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الخميس، وفاة أكثر من 2400 شخص بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، لتتخطى بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات 75500 وفاة.وبحسب بيانات نشرتها جامعة “جونز هوبكنز”، التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، حصد كورونا في الولايات المتحدة لغاية اليوم الجمعة، أرواح 75543 شخصا، بينهم 2448 خلال 24 ساعة.[…]

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