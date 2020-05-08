بعد طهران.. زلزال جديد يضرب محافظتي كرمان ولرستان

2020/05/08 | 09:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة أنباء مهر الإيرانية، فجر اليوم الجمعة تعرض محافظتي لرستان وكرمان لزلزالين، بعد ساعات من زلزال ضرب العاصمة طهران.

وقالت الوكالة إن زلزالا بقوة 4 على مقياس ريختر ضرب مدينة خرم آباد، عاصمة محافظة لرستان غرب إيران.

وذكرت الوكالة أن "الزلزال تركز في مدن خرم آباد وفيروز آباد وبروجرد والشتر"، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من أهالي تلك المدن خرجوا من منازلهم خشية وجود هزات ارتدادية.

كما تعرضت محافظة كرمان جنوب إيران، لزلزال بقوة 3.4 على مقياس ريختر،

ولم تتحدث وسائل الإعلام عن وجود خسائر في محافظتي لرستان وكرمان نتيجة الزلزال.

وكانت العاصمة طهران شهدت زلزالاً بقوة 5.2 على مقياس ريختر في وقت متأخر من مساء يوم الخميس (الجمعة).

وقال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، إن الزلزال أدى إلى وفاة رجل يبلغ من العمر 60 عاماً بينما أصيب 11 آخرين بجروح.

وفي سياق متصل، أمر قائد الجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي، قادة القوات العسكرية بالاستعداد التام لمساعدة محافظة طهران وبعض المحافظات المجاورة لها التي شهدت زلزالاً مساء الخميس.

من جانبه، قال قائد قوات الجيش الإيراني بمحافظة لرستان، العميد مراد خوشنكار، إنه "في أعقاب الزلزال الذي وقع في لرستان، تم وضع قواته على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة الممكنة للناس".

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