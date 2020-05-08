ماذا سيحصل لحرارة الأرض بعد 50 عاماً؟

2020/05/08 | 09:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف علماء في مجال المناخ عن أن ثلث سكان الأرض سيعيشون بعد 50 عاماً في ظروف مناخية نموذجية لمناخ الصحراء حالياً، وسيكون سكان البلدان الفقيرة من أكثر المتضررين .

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