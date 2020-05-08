الرافدين يحث دوائر معينة لتفعيل الماستر كارد واستلام رواتبهم الكترونيا

2020/05/08 | 09:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..حث مصرف الرافدين بعض دوائر الدولة الى تفعيل بطاقات الماستر كارد واستلام رواتب موظفيها الكترونيا وليس يدويًا.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ان “المصرف يطالب من بعض مدراء حسابات الدوائر الى تفعيل بطاقات الماستر كارد لموظفيها والتي تسلمتها من قبل المصرف حتى يتم صرف الراتب عن طريقها الكترونيا”.واشار الى ان “على مدراء […]

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