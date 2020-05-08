الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لداعش في ديالى

2020/05/08 | 09:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت قوات الحشد الشعبي، الجمعة، محاولة تسلل لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في وادي الجند بمحافظة ديالى.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “قوة من اللواء الرابع احبطت محاولة تسلل لعناصر داعش فجر اليوم لاستهداف القطعات الأمنية في وادي الجند ضمن قاطع عمليات حمرين في ديالى”.وأضاف البيان، انه “تم استهداف […]

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