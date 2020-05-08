التميمي يحذر من لجوء الحكومة للاقتراض الخارجي في تمويل الموازنة

2020/05/08 | 10:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص حذر الخبير الاقتصادي وسام التميمي، الجمعة، من لجوء الحكومة الجديدة للاقتراض الخارجي لتمويل موازنة 2020، لافتا الى ان العراق بامكانه عدم اللجوء الى الاقتراض عن طريق معالجة الموازنة وتخفيض الموازنة الاستثمارية.وقال التميمي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الحكومة يفترض بها ان تقر موازنة طبيعية مع تخفيض مخصصات الدرجات الكبيرة في الدولة لتعويض […]

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