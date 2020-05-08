الليرة التركية مستقرة عقب انتعاش من مستويات متدنية قياسية

2020/05/08 | 10:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

استقرت الليرة التركية يوم الجمعة، بعد أن بلغت مستوى قياسيا منخفضا في الجلسة السابقة، إذ ينتاب الحذر المستثمرين بشأن استنزاف احتياطيات العملة والحاجة لتمويل أجنبي مع تضرر الاقتصاد جراء جائحة كوفيد-19.

واستقرت العملة عند 7.1050 بحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، لتتراجع قليلا من مستوى الإغلاق البالغ 7.1000 يوم الخميس، حين بلغت أدنى مستوى على الإطلاق عند 7.2690.

وخسرت الليرة نحو 18 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الجاري في ظل ضغط من فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة 3641 شخصا في تركيا.

وتأججت مخاوف السوق بفعل تصريحات لأحد صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مساء يوم الأربعاء والتي فسرها متعاملون على أنها تستبعد خط مبادلة من المركزي الأمريكي لحماية الاحتياطيات المستنزفة.

ويوم الخميس، منعت الجهة المعنية بالرقابة على المصارف في تركيا بي.إن.بي باريبا وسيتي بنك ويو.بي.إس من القيام بتعاملات على الليرة، قائلة إنهم عجزوا عن تلبية التزامات بالليرة في الوقت المناسب.

وذكرت وكالة الأناضول المملوكة للدولة أن الجهة الرقابية اتخذت إجراء قانونيا بحق مؤسسات مقرها لندن تقول إنها شنت ”هجوما تلاعبيا“ على الليرة.

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