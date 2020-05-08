الصحة العالمية تعلن بدء العراق بتجارب سريرية لعلاج كورونا

2020/05/08 | 10:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلنت منظمة الصحة العالمية في العراق، اليوم الجمعة، عن البدء باجراء تجارب سريرية لعينات محدودة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، مشيرة الى ان نتائج ايجابية تحققت على المرضى المصابين.وقال ممثل المنظمة في العراق أدهم اسماعيل في تصريح صحفي، اوردته وسائل اعلام حكومية، إن “وزارة الصحة العراقية باشرت باجراء تجارب سريرية، وعلى نطاق […]

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