2020/05/08 | 10:05 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول محلي: الكميات المسوقة للحبوب منذ افتتاح مركز تسويق الدجيلة في واسط تجاوزت 11 الف طن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/08 | 10:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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