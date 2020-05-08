محافظ الانبار يقرر الغاء العمل بنظام الفردي والزوجي لسير المركبات 

2020/05/08 | 10:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..قرر محافظ الانبار ، الجمعة، الغاء العمل بنظام الفردي والزوجي لسير المركبات في المحافظة.وقال رئيس خلية الازمة في المحافظة المحافظ علي فرحان الدليمي، في بيان مقتضب صدر، اليوم، وتلقت المستقلة نسخة منه، إنه قرر الغاء العمل بنظام الزوجي والفردي لسير المركبات في محافظة الانبار كونه لاينسجم مع الوضع الصحي والامني والاستقرار الاداري […]

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