السوداني يطالب بصرف رواتب المتقاعدين وتجنيبهم ’’القرارات المجحفة’’

2020/05/08 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

طالب عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النائب، محمد شياع السوداني، ...





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