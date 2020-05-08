نائب بالقوى: حكومة الكاظمي ستواجه تحديات كبيرة وعليه البدء بهذه الخطوة

2020/05/08 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

اكد النائب عن تحالف القوى، يحيى المحمدي، الجمعة (08 ايار 2020)، أن تحالفه داعم لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما اشار الى ان حكومة الأخير ستواجه تحديات كبيرة على جميع المستويات.

وقال المحمدي، في تصريح صحفي، إن "تحالف القوى داعم لحكومة الكاظمي، وكانت مباحثاتنا إيجابية معه ومنحناه حق ترشيح وزراء المكون السني".

وأضاف أن "حكومة الكاظمي ستواجه تحديات كبيرة على كل المستويات الصحية والاقتصادية والأمنية واستحقاقات التظاهرات".

ولفت المحمدي الى أن "هذه الحكومة أمامها تحديات من أهمها مطالب المتظاهرين والتي ينبغي العمل عليها لأنها هي من خلقت معادلة التغيير وقناعتنا أنه سيتمكن من تحقيق الكثير من هذه المطالب لأنه يحظى بدعم داخلي ودولي".

وبشأن المناطق المحررة، ذكر المحمدي قائلاً: "تحدثنا معه كثيراً بهذا الشأن، لا سيما على صعيد النازحين والمغيبين والمهجرين وأبدى مرونة كافية في هذا المجال وسيمضي باتجاه غلق هذه الملفات".

وعقد البرلمان جلسة التصويت في وقت متأخر من ليل الأربعاء، على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 255 نائباً، من دون حضور ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وائتلاف الوطنية الذي يتزعمه اياد علاوي، وعدد من نواب كتلة صادقون.

ومنح البرلمان العراقي، الثقة لأعضاء حكومة الكاظمي لوزراء (الدفاع جمعة عناد، والداخلية عثمان الغانمي، والمالية علي عبد الامير علاوي، والتخطيط خالد نجم، والاعمار والاسكان نازلين محمد، والصحة حسن محمد عباس، والكهرباء ماجد مهدي علي، والتعليم نبيل كاظم عبد الصاحب، والنقل ناصر حسين بندر، والشباب والرياضة عدنان درجال، والصناعة منهل عزيز والاتصالات اركان شهاب، وعادل حاشوش وزيراً للعمل، ومهدي رشيد جاسم وزيراً للموارد المائية وحميد مخلف وزيراً للتربية.

وبقيت خمس وزارات لم يصوت عليها أعضاء مجلس النواب وهي (التجارة والزراعة والهجرة والمهجرين والعدل والثقافة)، فيما تم تأجيل التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط.

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن تحالف الفتح احمد الاسدي، الجمعة، حقيقة تكليف الفريق الركن عبد الغني الاسدي برئاسة هيأة الحشد الشعبي.

وقال الاسدي في تغريدة له، "تداولت وسائل الاعلام خبر تكليف احد ابطال الانتصار الفريق الركن عبد الغني

بغداد اليوم – بغداد

أكد عضو لجنة النزاهة النيابية النائب يوسف الكلابي، الخميس (8 آيار 2020)، تأمين الرواتب حتى نهاية عام 2020، وفيما كشف عن "خطورة كبيرة" في تمويل الموازنة المقبلة، تحدث عن وجود 3 فصائل ترفض تسليم السلاح الى الدولة وو

بغداد اليوم - بغداد

تلقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، دعوة لزيارة الرياض من والي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الاخير "تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قدّم خلاله ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب بالقوى: حكومة الكاظمي ستواجه تحديات كبيرة وعليه البدء بهذه الخطوة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب بالقوى: حكومة الكاظمي ستواجه تحديات كبيرة وعليه البدء بهذه الخطوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).