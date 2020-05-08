الصحة العالمية: طريقة العراق بمعالجة مرضى كورونا مبشرة ونحتاج تجربتها على عينة أكبر

2020/05/08 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت منظمة الصحة العالمية في العراق، الجمعة (8 أيار 2020) عن البدء بإجراء تجارب سريرية لعينات محدودة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، مشيرة الى أن نتائج ايجابية تحققت على المرضى المصابين.

وقال ممثل المنظمة في العراق ادهم اسماعيل في تصريح صحفي، إن "وزارة الصحة العراقية باشرت اجراء تجارب سريرية وعلى نطاق بسيط لعينات محدودة في مدينة الطب ببغداد والبصرة من خلال اخذ عينات من البلازما لمصابين بـ (كوفيد 19) تماثلوا للشفاء ونقلها إلى مصابين آخرين بالفيروس".





وبين اسماعيل، أن "نتائج تلك الاختبارات على مدة التعافي كانت مبشرة، وتظهر على المريض خلال مدة 72 ساعة"، واصفا أن "نتائج تلك الاختبارات اولية ولا يمكن التنبؤ بثبوت فاعليتها بشكل أكبر الا في حال زيادة عدد التجارب والاختبارات على عينات أكبر للتأكد بشكل تام من فاعليتها وأهميتها في علاج المصابين بالفيروس".

واضاف ممثل منظمة الصحة العالمية، أن هذه التجارب تشكل "الاختبار الاولي ويمكن الانتقال إلى المرحلة المتوسطة، بناء على النتائج المتحققة من تلك المرحلة التي جرت على تلك العينات المحدودة في سياق البحث عن علاج ضد مرض كوفيد 19".

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