2020/05/08 | 10:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وسائل اعلام ايرانية، فجر اليوم الجمعة تعرض محافظتي لرستان وكرمان لزلزالين، بعد ساعات من زلزال ضرب العاصمة طهران.وقالت الوكالة إن زلزالا بقوة 4 على مقياس ريختر ضرب مدينة خرم آباد، عاصمة محافظة لرستان غرب إيران.وذكرت الوكالة أن “الزلزال تركز في مدن خرم آباد وفيروز آباد وبروجرد والشتر”، مشيرة إلى أن عددا كبيرا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد طهران.. زلزال يضرب محافظتين ايرانيتين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد طهران.. زلزال يضرب محافظتين ايرانيتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).