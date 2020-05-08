ولي العهد السعودي يوجه دعوة الى الكاظمي لزيارة الرياض

2020/05/08 | 10:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..تلقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا(مساء الخميس)، من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قدّم خلاله التهنئة بمناسبة تولي الكاظمي رئاسة الحكومة ونيلها ثقة مجلس النواب.وبحسب بيان عن المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء، نقل ولي العهد السعودي،”تهاني الملك سلمان بن عبدالعزيز ورغبته في تقوية العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين”، مؤكدا ان “للعراق دورا […]

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