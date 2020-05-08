نائب: عدم منح الكرد وزارة المالية تعد عاملاً إيجابياً

2020/05/08 | 10:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد النائب المستقل باسم خشان، على ضرورة انصاف المحافظات الجنوبية والقضاء على التبابين والمظلومية التي عانتها وخاصة المحافظات المنتجة للنفط.وقال خشان في تصريح تابعته “العهد نيوز”، إن “الخطوة باتجاه عدم منح الاكراد وزارة المالية تعد عاملا إيجابيا في العملية السياسية، ولو حصل الاكراد عليها فأن هناك مظلومية ستطال باقي المكونات”.وأضاف ان “العراق لم […]

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