دعوات لتحرك حكومي سريع لاطلاق رواتب المتقاعدين في العراق

2020/05/08 | 10:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب محمد شياع السوداني اليوم الجمعة، الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي بالتحرك السريع لاطلاق تمويل رواتب المتقاعدين وتجنيبهم ظروف صعبة اثر...

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