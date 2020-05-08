الكويت تهنئ الكاظمي وصالح بتشكيل الحكومة العراقية

2020/05/08 | 10:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الخميس، الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي؛ بمناسبة نيل الحكومة العراقية ...

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