كيف ستتعامل حكومة الكاظمي مع ملف داعش؟

2020/05/08 | 10:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمة تساؤلات عن الأسباب الحقيقية وراء عودة جماعة "داعش" الوهابية وعموم الارهابيين الى العراق في الوقت الراهن والدور الامريكي في ذلك بعد اتهام اكثر من ...

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