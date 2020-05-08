الكاظمي يتلقى أول دعوة خارجية.. ومكالمة تكشف تطلعات الأردن

2020/05/08 | 10:22 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدعوة التي تلقاها الكاظمي جاءت في إطار مكالمة هاتفية أجراها بن سلمان لتهنئته بانتخابه رئيساً للوزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي

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