تسجيل 147 وفاة جديدة بفيروس كورونا في المانيا

2020/05/08 | 10:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ​ألمانيا​ اليوم الجمعة عن تسجيل 147 حالة وفاة جديدة بسبب الاصابة فيروس كورونا.

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