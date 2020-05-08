2020/05/08 | 10:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دعا مصرف الرافدين بعض دوائر الدولة الى تفعيل بطاقات الماستر كارد وتسليم رواتب موظفيها الكترونيا وليس يدويا .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه طلب من مدراء حسابات بعض الدوائر تفعيل بطاقات الماستر كارد لموظفيها والتي تسلمتها من قبل المصرف ، حتى يتم صرف الرواتب عن طريقها الكترونيا.واشار الى ان على مدراء الحسابات لبعض الدوائر مخاطبة الادارة العامة للمصرف والايعاز باستكمال كافة الاجراءات المتعلقة بتفعيل الماستر كارد ، خصوصا في ظل الاوضاع التي يعيشها البلد حاليًا جراء فايروس كورونا وضرورة مغادرة النقد اليدوي والتعامل بالنظام الالكتروني لصرف الراتب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يطالب بعض دوائر الدولة تفعيل بطاقات الماستر كارد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يطالب بعض دوائر الدولة تفعيل بطاقات الماستر كارد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).