الأنبار تقرر إلغاء نظام الزوجي والفردي لسير المركبات

2020/05/08 | 10:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، الجمعة، الغاء العمل بنظام الفردي والزوجي لسير المركبات في المحافظة.وقال الدليمي، في بيان مقتضب تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه “قرر الغاء العمل بنظام الزوجي والفردي لسير المركبات في محافظة الانبار”.وأوضح أن “القرار لا ينسجم مع الوضع الصحي والامني والاستقرار الاداري الذي تعيشه المحافظة”.

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