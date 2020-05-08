صحة الكرخ تعلن عن اجراءات وقائية بعد تزايد الاصابات بفيروس كورونا

2020/05/08 | 10:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت دائرة صحة اتخاذ إجراءات مشددة على التنقل والحركة في المناطق التي تشهد إصابات متزايدة لاحتواء كورونا.وقال مدير دائرة صحة الكرخ جاسب لطيف علي الحجامي ان "الدائرة اتخذت بالتعاون مع الجهات المعنية اجراءات مشددة للحد من التنقل وانتشار فيروس كورونا في منطقة الحرية بعد تسجيل 27 اصابة، اي بمعدل ثلثي الاصابات بالكرخ منذ بداية الازمة والى الآن، وحالة وفاة واحدة، وكذلك المناطق المجاورة لها التي ظهرت فيها الكثير من الاصابات بسبب مرورهم بتلك المنطقة لانها تقع في مفترق الطرق الرابطة بالكاظمية والخطيب والدولعي والشعلة ورحمانية الشعلة وحي الجامعة والطوبجي والاسكان".واضاف ان "الفرق الطبية والصحية تقوم باجراءات الرصد الوبائي في تلك المناطق وفحص الملامسين خصوصا دور نواب الضباط في منطقة الحرية بعد ظهور اصابات بالفيروس لأسر باكملها، بسبب عدم الالتزام باجراءات السلامة، وبالتالي هناك امكانية لزيادة اعداد المصابين".ودعا الحجامي "القوات الامنية إلى تشديد الاجراءات حفاظا على سلامة اهالي المنطقة، لافتا في الوقت نفسه إلى استمرار حملات الفرق الطبية والصحية بفحص ومتابعة مداخل قضاء التاجي والقرى والارياف والاحياء السكنية".واوضح ان حالات الاشتباه التراكمي في جانب الكرخ بلغت 5143، وحالات الاصابة 173، والوفيات 7 ، اما الشفاء التراكمي 73، وبلغت حالات الشفاء الجديدة 4 حالات

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