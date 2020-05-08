كتاب أساطير الدين والسياسة-تأليف عبدالجواد سيد - عبدالجواد سيد

2020/05/08 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالجواد_سيد أساطير الدين والسياسة الطبعة الأولى مايو 2017رقم الإيداع2017/5435الترقيم الدولى978-977-6751-77-8طنطا بوك هاوس للنشر والتوزيع إهداء/ إلى شركاء الحياة فى الشرق الأوسط

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