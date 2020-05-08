أول محافظة عراقية تعيد فتح المزارات الدينية بعد أزمة كورونا

2020/05/08 | 11:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن محافظ بابل ورئيس خلية الازمة في المحافظة حسن منديل القريشي، الجمعة، عن فتح المزارات بشكل وقتي بعد ان تم اغلاقها بسبب أزمة فيروس كورونا.وقال القريشي في تصريح تابعته /المعلومة/، إن “الخلية قررت فتح المزارات صباحا من الساعة التاسعة وحتى 11 صباحا وعصرا من الساعة الثانية الى الساعة الخامسة على أن تتولى الأمانة […]

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