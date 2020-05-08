2020/05/08 | 11:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مدير دائرة صحة الكرخ جاسب لطيف علي الحجامي، الجمعة، عن ارتفاع حالات الاشتباه التراكمي بفيروس كورنا إلى 5143 حالة.وقال الحجامي في تصريحات تابعتها /المعلومة/، ان “الدائرة اتخذت بالتعاون مع الجهات المعنية اجراءات مشددة للحد من التنقل وانتشار فيروس كورونا في منطقة الحرية بعد تسجيل 27 اصابة، اي بمعدل ثلثي الاصابات بالكرخ منذ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ: حالات الاشتباه بكورونا بلغت أكثر من 5 الاف حالة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ: حالات الاشتباه بكورونا بلغت أكثر من 5 الاف حالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).