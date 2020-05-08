2020/05/08 | 11:24 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
كشف مدير دائرة صحة الكرخ جاسب لطيف علي الحجامي، الجمعة، عن ارتفاع حالات الاشتباه التراكمي بفيروس كورنا إلى 5143 حالة.
وقال الحجامي في تصريحات تابعتها /المعلومة/، ان “الدائرة اتخذت بالتعاون مع الجهات المعنية اجراءات مشددة للحد من التنقل وانتشار فيروس كورونا في منطقة الحرية بعد تسجيل 27 اصابة، اي بمعدل ثلثي الاصابات بالكرخ منذ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ: حالات الاشتباه بكورونا بلغت أكثر من 5 الاف حالة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشف مدير دائرة صحة الكرخ جاسب لطيف علي الحجامي، الجمعة، عن ارتفاع حالات الاشتباه التراكمي بفيروس كورنا إلى 5143 حالة.
وقال الحجامي في تصريحات تابعتها /المعلومة/، ان “الدائرة اتخذت بالتعاون مع الجهات المعنية اجراءات مشددة للحد من التنقل وانتشار فيروس كورونا في منطقة الحرية بعد تسجيل 27 اصابة، اي بمعدل ثلثي الاصابات بالكرخ منذ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ: حالات الاشتباه بكورونا بلغت أكثر من 5 الاف حالة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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