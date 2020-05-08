2020/05/08 | 11:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصيلة وفيات كورونا في العالم تتجاوز 270 ألفاً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/08 | 11:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة وفيات كورونا في العالم تتجاوز 270 ألفاً) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة وفيات كورونا في العالم تتجاوز 270 ألفاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).