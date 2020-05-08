مراقبون: داعش قوة رديفة للولايات المتحدة في العراق

2020/05/08 | 11:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مدير معهد الفرات للتنمية جليل هاشم البكاء رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي الى توجيه رسالة للجمهورية الاسلامية مفادها رفض استخدام العراق...

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