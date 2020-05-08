بالصور | أربع جمل لعبد المهدي بـ

2020/05/08 | 11:24 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي جدد التهاني بـ"تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة السيد الكاظمي" - مكتب رئيس الوزراء

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